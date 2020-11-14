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Куди, на думку українців,
потрібно спрямувати кошти з...

Куди, на думку українців, потрібно спрямувати кошти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:11

Куди, на думку українців, потрібно спрямувати кошти з...

Пропонуємо до обговорення:
За результатами опитування, 62% стежать за новинами про коронавірус.

Дивися повний текст Куди, на думку українців, потрібно спрямувати кошти з коронавірусного фонду (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:12

Опрос такой же был как и на выборах??? Та же компания проводила??
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:07

Ото задачка - куди слід витрачати гроші з ЦІЛЬОВОГО фонду)
nighthawk5
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