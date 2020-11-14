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Дивися повний текст Куди, на думку українців, потрібно спрямувати кошти з коронавірусного фонду (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:11
Куди, на думку українців, потрібно спрямувати кошти з...
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Дивися повний текст Куди, на думку українців, потрібно спрямувати кошти з коронавірусного фонду (опитування).
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