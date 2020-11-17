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Куди, на думку українців, потрібно спрямувати кошти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:11
Пропонуємо до обговорення:
За результатами опитування, 62% стежать за новинами про коронавірус.
Дивися повний текст Куди, на думку українців, потрібно спрямувати кошти з коронавірусного фонду (опитування)
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R2
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:12
Опрос такой же был как и на выборах??? Та же компания проводила??
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svetoch-10
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:07
Ото задачка - куди слід витрачати гроші з ЦІЛЬОВОГО фонду)
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nighthawk5
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Додано: Чет 19 лис, 2020 23:16
"рейтинг", угу, ни чего, скоро пройдет.
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antae2019
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 01:56
Наверное, последние 48% считают, что все дороги ведут на кладбище!
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astatempo
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:07
Ковидом болеют или уже переболели куча людей. Лечатся сами, за свой счёт. Ни копейки не получили от этой "бесплатной медицины". Даже на больничный пойти проблематично. Врачи не хотят давать. Вывод - ВСЕ деньги украла ЗЕ-команда!!!
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sveneld83
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