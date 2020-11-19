В Україні на платних камерах у СІЗО вже заробили понад 1,5 млн грн, найбільшу суму отримали від Київського СІЗО.
Дивися повний текст В Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн – Мін’юст.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 21:13
В Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн – Мін’юст.
Додано: Чет 19 лис, 2020 21:13
И смысл опять смешить людей, если это конечно не было грустно ? Или это скрытая реклама ? Может каждый день отчитываться о том кто приобрел право на комфортное отбывание прибывания ? Перед законом все равны и находиться должны в равных условиях не в зависимости от содержимого кошелька. Хренью маются.
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