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Локдауни в країнах необов'язкові,
достатньо всім носити...

Локдауни в країнах необов'язкові, достатньо всім носити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:11

Локдауни в країнах необов'язкові, достатньо всім носити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге заявив на прес-конференції.

Дивися повний текст Локдауни в країнах необов'язкові, достатньо всім носити маски, - ВООЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:12

>Якщо використання масок досягне 95%
очевидно що не досягне, як не старайся
nighthawk5
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