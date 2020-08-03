Про це глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге заявив на прес-конференції.
Дивися повний текст Локдауни в країнах необов'язкові, достатньо всім носити маски, - ВООЗ.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:11
Локдауни в країнах необов'язкові, достатньо всім носити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Локдауни в країнах необов'язкові, достатньо всім носити маски, - ВООЗ.
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:12
>Якщо використання масок досягне 95%
очевидно що не досягне, як не старайся
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