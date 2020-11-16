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Голова Держгеокадастру
анонсував звільнення 60%...

Голова Держгеокадастру анонсував звільнення 60%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 02:01

Голова Держгеокадастру анонсував звільнення 60%...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вирішив ліквідувати як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, що призведе до скорочення її штату.

Дивися повний текст Голова Держгеокадастру анонсував звільнення 60% співробітників.
R2
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