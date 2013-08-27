Ищу инвестора.ТНВД для дизельных и газодизельных двигателей.

Здравствуйте.
Ищу инвестора для топливного насоса высокого давления (ТНВД) для дизельных и газодизельных двигателей.Данный ТНВД экономичнее обычных ТНВД от Евро - 0 до Евро -3 (включительно) примерно на 10%.Также мой ТНВД поддерживает работу с самым современным, электронным газобалонным оборудованием для дизельных двигателей.
Вышеперечисленный ТНВД, является прямым конкурентом топливным насосам Bosch(Бош), ЯЗДА, АЗПИ, НЗТА, Моторпал(Motorpal), Вэй-Фу (Weifu) и др.
На программно-аппаратном уровне и по функциональным возможностям, ТНВД моей конструкции превосходит вышеописаных конкурентов.Также поддерживается функция активной безопасности на транспортных средствах, и многое другое.Если Вы заинтересованы, тогда я пришлю Вам детальное описание ТНВД моей констукции.
Сумма инвестиций - от 1500$
Сроки окупаемости - до трех месяцев с начала инвестирования.
Моя почта ox.nl2019@gmail.com
Спасибо.