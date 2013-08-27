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Ищу инвестора.ТНВД для дизельных
и газодизельных двигателей.

Ищу инвестора.ТНВД для дизельных и газодизельных двигателей.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:11

Ищу инвестора.ТНВД для дизельных и газодизельных двигателей.

Здравствуйте.
Ищу инвестора для топливного насоса высокого давления (ТНВД) для дизельных и газодизельных двигателей.Данный ТНВД экономичнее обычных ТНВД от Евро - 0 до Евро -3 (включительно) примерно на 10%.Также мой ТНВД поддерживает работу с самым современным, электронным газобалонным оборудованием для дизельных двигателей.
Вышеперечисленный ТНВД, является прямым конкурентом топливным насосам Bosch(Бош), ЯЗДА, АЗПИ, НЗТА, Моторпал(Motorpal), Вэй-Фу (Weifu) и др.
На программно-аппаратном уровне и по функциональным возможностям, ТНВД моей конструкции превосходит вышеописаных  конкурентов.Также поддерживается функция активной безопасности на транспортных средствах, и многое другое.Если Вы заинтересованы, тогда я пришлю Вам детальное описание ТНВД моей констукции.
Сумма инвестиций - от 1500$
Сроки окупаемости - до трех месяцев с начала инвестирования.
Моя почта ox.nl2019@gmail.com
Спасибо.
ox_nl2019
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