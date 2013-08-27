Ищу инвестора

Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:28

Ищу инвесторов, прибыль 5-10% в месяц.. годовых 80-100% в форекс/трейдинг



Своих средств вложено 6000$

Окупаемость 1-1.5 года.

На данный момент заработано 46% за 4 месяца.

Риски небольшие но они все таки есть.



В основном торгуют роботы на валютных парах (EURUSD и тд.) по специальному алгоритму (покупая продавая и на этом зарабатывая). Я за этим всем слежу.



В год должно получаться примерно 80-100%. То есть за год должно все окупится. У меня нет огромных сумм что бы все масштабировать поэтому ищу инвесторов. Деньги лежат на счете брокера и мои и инвесторов. там и происходит торговля. Деньги переводите на мой торговый счет а дальше прибыль распределяется по % кто сколько вложил. Я беру некую комиссию с общего дохода так как я этим всем управляю.. Чем больше инвестиция тем меньше беру комиссию. К примеру моих средств 5000$ ваших 5000$. за месяц заработано 10% 1000$. получается распределение 50 на 50 но так как я беру комиссию 20% с этой суммы то получается что вы получите 500 - 20% = 400$. Как-то так в кратце. Если есть вопросы задавайте.