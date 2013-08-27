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Ищу инвестора

Ищу инвестора
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:28

Re: Ищу инвестора

Ищу инвесторов, прибыль 5-10% в месяц.. годовых 80-100% в форекс/трейдинг

Своих средств вложено 6000$
Окупаемость 1-1.5 года.
На данный момент заработано 46% за 4 месяца.
Риски небольшие но они все таки есть.

В основном торгуют роботы на валютных парах (EURUSD и тд.) по специальному алгоритму (покупая продавая и на этом зарабатывая). Я за этим всем слежу.

В год должно получаться примерно 80-100%. То есть за год должно все окупится. У меня нет огромных сумм что бы все масштабировать поэтому ищу инвесторов. Деньги лежат на счете брокера и мои и инвесторов. там и происходит торговля. Деньги переводите на мой торговый счет а дальше прибыль распределяется по % кто сколько вложил. Я беру некую комиссию с общего дохода так как я этим всем управляю.. Чем больше инвестиция тем меньше беру комиссию. К примеру моих средств 5000$ ваших 5000$. за месяц заработано 10% 1000$. получается распределение 50 на 50 но так как я беру комиссию 20% с этой суммы то получается что вы получите 500 - 20% = 400$. Как-то так в кратце. Если есть вопросы задавайте.
winrol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 22:09

  farooooo1980 написав:Ищем инвестора для докапитализации брендового производителя автоковриков из экокожи
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сайт пожлобились на пару лет купить :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 22:10

  zryndin написав:Где сейчас и на каких условиях реально привлечь до $5К ?

у айтишников ФОПов, по 29,25
cohan
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