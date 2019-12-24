Шукаю інвестора

Arbitrage написав:avalon312
Добрый день. Напишите на мыло свой контакт, немогу написать вам в пп
renatvaliullin@gmail.com
Удалось привлечь инвестиции?
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 11 лип, 2022 22:56
Удалось привлечь инвестиции?
Додано: Пон 11 лип, 2022 23:08
Re: Ищу инвестора
Где сейчас и на каких условиях реально привлечь до $5К ?
Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:28
Re: Ищу инвестора
Ищу инвесторов, прибыль 5-10% в месяц.. годовых 80-100% в форекс/трейдинг
Своих средств вложено 6000$
Окупаемость 1-1.5 года.
На данный момент заработано 46% за 4 месяца.
Риски небольшие но они все таки есть.
В основном торгуют роботы на валютных парах (EURUSD и тд.) по специальному алгоритму (покупая продавая и на этом зарабатывая). Я за этим всем слежу.
В год должно получаться примерно 80-100%. То есть за год должно все окупится. У меня нет огромных сумм что бы все масштабировать поэтому ищу инвесторов. Деньги лежат на счете брокера и мои и инвесторов. там и происходит торговля. Деньги переводите на мой торговый счет а дальше прибыль распределяется по % кто сколько вложил. Я беру некую комиссию с общего дохода так как я этим всем управляю.. Чем больше инвестиция тем меньше беру комиссию. К примеру моих средств 5000$ ваших 5000$. за месяц заработано 10% 1000$. получается распределение 50 на 50 но так как я беру комиссию 20% с этой суммы то получается что вы получите 500 - 20% = 400$. Как-то так в кратце. Если есть вопросы задавайте.
Додано: П'ят 15 лип, 2022 22:09
Додано: П'ят 15 лип, 2022 22:10
Додано: Суб 16 лип, 2022 01:01
Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:46
Інвестування в малий бізнес
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Ферма заходиться в Дніпропетровській області, орієнтована на тепличне та польове зрощенням огірків, помідорів, перцю, полуниці, ожини, малини, баштану, вирощування і розведення сількогосподарських тварин і реалізації продуктів тваринного походження:яйця, молоко, м'ясо.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:05
На данный момент заработано 250% за полгода. кому интересно читайте в телеграмме t.me/winrolinvest
Додано: Чет 27 жов, 2022 09:05
Ищу Инвестора
IrenaGold Доброго времени вы ищите инвестора? на какой срок и какой нужен капитал?
Додано: Чет 27 жов, 2022 15:21
Ищу Инвестора
winrol Доброго времени скажите какая сума вам нужна для вложений?
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