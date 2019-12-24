RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Шукаю інвестора

Шукаю інвестора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:56

  Arbitrage написав:avalon312
Добрый день. Напишите на мыло свой контакт, немогу написать вам в пп
renatvaliullin@gmail.com


Удалось привлечь инвестиции?
zryndin
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:08

Re: Ищу инвестора

Где сейчас и на каких условиях реально привлечь до $5К ?
zryndin
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:28

Re: Ищу инвестора

Ищу инвесторов, прибыль 5-10% в месяц.. годовых 80-100% в форекс/трейдинг

Своих средств вложено 6000$
Окупаемость 1-1.5 года.
На данный момент заработано 46% за 4 месяца.
Риски небольшие но они все таки есть.

В основном торгуют роботы на валютных парах (EURUSD и тд.) по специальному алгоритму (покупая продавая и на этом зарабатывая). Я за этим всем слежу.

В год должно получаться примерно 80-100%. То есть за год должно все окупится. У меня нет огромных сумм что бы все масштабировать поэтому ищу инвесторов. Деньги лежат на счете брокера и мои и инвесторов. там и происходит торговля. Деньги переводите на мой торговый счет а дальше прибыль распределяется по % кто сколько вложил. Я беру некую комиссию с общего дохода так как я этим всем управляю.. Чем больше инвестиция тем меньше беру комиссию. К примеру моих средств 5000$ ваших 5000$. за месяц заработано 10% 1000$. получается распределение 50 на 50 но так как я беру комиссию 20% с этой суммы то получается что вы получите 500 - 20% = 400$. Как-то так в кратце. Если есть вопросы задавайте.
winrol
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 22:09

  farooooo1980 написав:Ищем инвестора для докапитализации брендового производителя автоковриков из экокожи
berkerr.com
Инвестиции от 10000 долларов
0932277215


сайт пожлобились на пару лет купить :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4694
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 22:10

  zryndin написав:Где сейчас и на каких условиях реально привлечь до $5К ?

у айтишников ФОПов, по 29,25
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4694
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 01:01

  winrol написав:Деньги переводите на мой торговый счет а дальше

а далі тюрма ))
vkstsk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 10.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:46

Інвестування в малий бізнес

❗Шукаю інвестиції 💰 в невелике фермерське господарство❗

Ферма заходиться в Дніпропетровській області, орієнтована на тепличне та польове зрощенням огірків, помідорів, перцю, полуниці, ожини, малини, баштану, вирощування і розведення сількогосподарських тварин і реалізації продуктів тваринного походження:яйця, молоко, м'ясо.

Працюємо офіційно ❗

Хочу залучити до 20 000$💵 на один рік під 40%, оформлення через нотаріуса.

✅ +380986187694 - Вячеслав
grafskiy098
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:05

  winrol написав:Ищу инвесторов, прибыль 5-10% в месяц.. годовых 80-100% в форекс/трейдинг

Своих средств вложено 6000$
Окупаемость 1-1.5 года.
На данный момент заработано 46% за 4 месяца.
Риски небольшие но они все таки есть.

В основном торгуют роботы на валютных парах (EURUSD и тд.) по специальному алгоритму (покупая продавая и на этом зарабатывая). Я за этим всем слежу.

В год должно получаться примерно 80-100%. То есть за год должно все окупится. У меня нет огромных сумм что бы все масштабировать поэтому ищу инвесторов. Деньги лежат на счете брокера и мои и инвесторов. там и происходит торговля. Деньги переводите на мой торговый счет а дальше прибыль распределяется по % кто сколько вложил. Я беру некую комиссию с общего дохода так как я этим всем управляю.. Чем больше инвестиция тем меньше беру комиссию. К примеру моих средств 5000$ ваших 5000$. за месяц заработано 10% 1000$. получается распределение 50 на 50 но так как я беру комиссию 20% с этой суммы то получается что вы получите 500 - 20% = 400$. Как-то так в кратце. Если есть вопросы задавайте.


На данный момент заработано 250% за полгода. кому интересно читайте в телеграмме t.me/winrolinvest
winrol
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:05

Ищу Инвестора

IrenaGold Доброго времени вы ищите инвестора? на какой срок и какой нужен капитал?
rusak2222
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 15:21

Ищу Инвестора

winrol Доброго времени скажите какая сума вам нужна для вложений?
rusak2222
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шукаю партнера в бізнес 1, 2
ptah » Вів 24 гру, 2019 16:55
15 18971
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 11:28
grandcazino

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (536)
27.10.2022 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.