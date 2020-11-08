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У Мінінфраструктури планують
до 2030 року замінити весь...

У Мінінфраструктури планують до 2030 року замінити весь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:39

У Мінінфраструктури планують до 2030 року замінити весь...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року Україна планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури планують до 2030 року замінити весь громадський транспорт на електричний.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:39

Это обещает аферист,обманувший власть Казахстана.Почему он до сих пор не уволен???
sena_2008atp
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