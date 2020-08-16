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Проєкт бюджету-2021 передбачає
27 мільярдів на розвиток...

Проєкт бюджету-2021 передбачає 27 мільярдів на розвиток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:07

Проєкт бюджету-2021 передбачає 27 мільярдів на розвиток...

Пропонуємо до обговорення:
У зведеному держбюджеті на 2021 рік передбачено близько 27 млрд грн на фінансування культурного розвитку.

Дивися повний текст Проєкт бюджету-2021 передбачає 27 мільярдів на розвиток культури – Мінфін.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:07

Без обеспечения больниц, но с новыми сериями "культурного" квартала.
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