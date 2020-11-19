Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги за умови виконання низки вимог, оприлюднених раніше.
Дивися повний текст ЄС нагадав Україні умови надання 1,2 млрд євро.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:11
ЄС нагадав Україні умови надання 1,2 млрд євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС нагадав Україні умови надання 1,2 млрд євро.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:58
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