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Українцям без лічильника
відключать газ: як встановити...

Українцям без лічильника відключать газ: як встановити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:42

Українцям без лічильника відключать газ: як встановити...

Пропонуємо до обговорення:
Мільйони українців можуть втратити доступ до газу з 1 січня через відсутність лічильників.

Дивися повний текст Українцям без лічильника відключать газ: як встановити та скільки коштує.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:43

Договор предоставления услуг по газоснабжению между Вами и Вашим газопоставляющим предприятием - я вот сколько живу в своей квартире, столько и не помню, заключал ли договор или нет
Технический паспорт помещения - скоро анализы ДНК требовать будут.
p_a_l
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