Мільйони українців можуть втратити доступ до газу з 1 січня через відсутність лічильників.
Дивися повний текст Українцям без лічильника відключать газ: як встановити та скільки коштує.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:42
Українцям без лічильника відключать газ: як встановити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям без лічильника відключать газ: як встановити та скільки коштує.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:43
Договор предоставления услуг по газоснабжению между Вами и Вашим газопоставляющим предприятием - я вот сколько живу в своей квартире, столько и не помню, заключал ли договор или нет
Технический паспорт помещения - скоро анализы ДНК требовать будут.
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