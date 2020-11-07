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Українцям без лічильника
відключать газ: як встановити...

Українцям без лічильника відключать газ: як встановити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:42

Українцям без лічильника відключать газ: як встановити...

Пропонуємо до обговорення:
Мільйони українців можуть втратити доступ до газу з 1 січня через відсутність лічильників.

Дивися повний текст Українцям без лічильника відключать газ: як встановити та скільки коштує.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:43

Договор предоставления услуг по газоснабжению между Вами и Вашим газопоставляющим предприятием - я вот сколько живу в своей квартире, столько и не помню, заключал ли договор или нет
Технический паспорт помещения - скоро анализы ДНК требовать будут.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:49

ДНК - далеко не самое страшное.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:17

"Рост или падение цены на газ в Европе, а соответственно и в Украине зависит от трех факторов, предсказать влияние которых очень сложно." - Расшифровую три фактора : Коломойский, Фирташ, Ахметов . Кто не понял поясняю - 90% облгазов и газсбытов принадлежит им.
А вот по цене - брешут и глазом не моргнут!! - Газ закачивали летом по низкой цене + своя добыча - сейчас закупок газа не ведут с импортных хабов, а продают со своих хранилищ - поэтому рассказывать что газ сегодня жутко подорожал мягко говоря не красиво - а не мягко - просто по-жлобски ..
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:56

Больше года назад звонил в облгаз чтобы установили счетчик. Ответ если за ваши деньги то заявку примем и за пару дней поставим. Ну а если за наш счет то никакие заявки не принимаем, когда захотим тогда и поставим
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:23

Ну,газ у нас будет самый дорогой в Европе,а значит и в мире,наши жлобы не подавятся.И это в нищей стране!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:52

Re: Українцям без лічильника відключать газ: як встановити..

Украинцы, как кролики на которых испытывают реакцию защиты инстинкта самосохранения на постоянно повышающийся уровень давления.
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