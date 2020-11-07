Мільйони українців можуть втратити доступ до газу з 1 січня через відсутність лічильників.
Дивися повний текст Українцям без лічильника відключать газ: як встановити та скільки коштує.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:42
Українцям без лічильника відключать газ: як встановити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям без лічильника відключать газ: як встановити та скільки коштує.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:43
Договор предоставления услуг по газоснабжению между Вами и Вашим газопоставляющим предприятием - я вот сколько живу в своей квартире, столько и не помню, заключал ли договор или нет
Технический паспорт помещения - скоро анализы ДНК требовать будут.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:17
"Рост или падение цены на газ в Европе, а соответственно и в Украине зависит от трех факторов, предсказать влияние которых очень сложно." - Расшифровую три фактора : Коломойский, Фирташ, Ахметов . Кто не понял поясняю - 90% облгазов и газсбытов принадлежит им.
А вот по цене - брешут и глазом не моргнут!! - Газ закачивали летом по низкой цене + своя добыча - сейчас закупок газа не ведут с импортных хабов, а продают со своих хранилищ - поэтому рассказывать что газ сегодня жутко подорожал мягко говоря не красиво - а не мягко - просто по-жлобски ..
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:56
Больше года назад звонил в облгаз чтобы установили счетчик. Ответ если за ваши деньги то заявку примем и за пару дней поставим. Ну а если за наш счет то никакие заявки не принимаем, когда захотим тогда и поставим
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:23
Ну,газ у нас будет самый дорогой в Европе,а значит и в мире,наши жлобы не подавятся.И это в нищей стране!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:52
Re: Українцям без лічильника відключать газ: як встановити..
Украинцы, как кролики на которых испытывают реакцию защиты инстинкта самосохранения на постоянно повышающийся уровень давления.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:45
А почему вы отказываете ставить счётчик в дома ,где мы не позволили установку общедомового?! На каком основании вы вообще должны были это делать? Без нашего согласия, дом ЖБК. Весь наш кооператив ждал бесплатной установки в каждую квартиру, а вы там сами решили установить общий, так вам выгодно! А нам это надо? Рядом дом , им установили бесплатно в каждую квартиру, а нам общий?! Мы хотим справедливости ,нас много пенсионеров в доме и ставить за свой счёт нам не по карману, господа олигархи! Днепр, ж.м Западный!
Додано: Суб 21 лис, 2020 01:54
ruvex, скорее как лягушки которых варят медленно повышая температуру.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 12:51
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