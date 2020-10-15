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Картка чи готівка? Що обирають читачі Finance.ua...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Ми вирішили запитати читачів порталу, який серед двох найпоширеніших видів оплати (карта чи готівка) вони обирають.
Дивися повний текст Картка чи готівка? Що обирають читачі Finance.ua (опитування)
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