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Картка чи готівка? Що
обирають читачі Finance.ua...

Картка чи готівка? Що обирають читачі Finance.ua...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:49

Картка чи готівка? Що обирають читачі Finance.ua...

Пропонуємо до обговорення:
Ми вирішили запитати читачів порталу, який серед двох найпоширеніших видів оплати (карта чи готівка) вони обирають.

Дивися повний текст Картка чи готівка? Що обирають читачі Finance.ua (опитування).
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