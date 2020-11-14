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Польща втричі збільшила
поставки газу в Україну

Польща втричі збільшила поставки газу в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:53

Польща втричі збільшила поставки газу в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія PGNiG в 2020 році втричі збільшила поставки газу в Україну.

Дивися повний текст Польща втричі збільшила поставки газу в Україну.
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