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"Ми будемо забезпечені чистою енергією, а довкілля буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:58
Пропонуємо до обговорення:
17 листопада в Верховній Раді було оголошено про створення нового міжфракційного об'єднання для розвитку альтернативної енергетики і захисту навколишнього середовища України
Дивися повний текст \"Ми будемо забезпечені чистою енергією, а довкілля буде захищеним\", - нардеп Гончаренко
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:58
очередная лапша на уши в поддержку коррупционного зеленого тарифа
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