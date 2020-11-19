RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Ми будемо забезпечені чистою
енергією, а довкілля буде...

"Ми будемо забезпечені чистою енергією, а довкілля буде...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:58

"Ми будемо забезпечені чистою енергією, а довкілля буде...

Пропонуємо до обговорення:
17 листопада в Верховній Раді було оголошено про створення нового міжфракційного об'єднання для розвитку альтернативної енергетики і захисту навколишнього середовища України

Дивися повний текст \"Ми будемо забезпечені чистою енергією, а довкілля буде захищеним\", - нардеп Гончаренко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91314
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:58

очередная лапша на уши в поддержку коррупционного зеленого тарифа
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2733
З нами з: 26.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:58

Пока эта энергетика даёт нагрузку на бюджет и сверхприбыль ахметову и т.п.А гончаренко ручной купленый лобист.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2166
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:11

ур**... Уже и так загнали страну в ж*** своими "зелеными тарифами" - теперь хотят окончательно добить?!
panzershreck1921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 28.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:10

Тупое лобирование под красивые слова.
Igorten
 
Повідомлень: 4165
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:24

Кожному українцю вітряк в ж*** :D
Українець
 
Повідомлень: 70
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:28

Re:

  Українець написав:Кожному українцю вітряк в ж***

Ну і які відчуття?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11191
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:03

Заветрячим фсю страну!!!
даежж...
Уперёд!
Попутный ветер вам всем в солнечную панель!!!
vlinev2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 08.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго
R2 » П'ят 20 лис, 2020 14:43
1 34
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 14:43
straponesa
В НБУ спрогнозували, що буде з гривнею в разі повторного...
R2 » Чет 19 лис, 2020 17:58
4 320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 23:40
allochka171200
ЗАЗ буде збирати купе-кросовер Renault Arkana з... 1, 2, 3
R2 » Сер 16 вер, 2020 18:05
23 1115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 21:08
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26485)
20.11.2020 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.