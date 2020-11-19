|
|
|
"Ми будемо забезпечені чистою енергією, а довкілля буде...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:58
Пропонуємо до обговорення:
17 листопада в Верховній Раді було оголошено про створення нового міжфракційного об'єднання для розвитку альтернативної енергетики і захисту навколишнього середовища України
Дивися повний текст \"Ми будемо забезпечені чистою енергією, а довкілля буде захищеним\", - нардеп Гончаренко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91315
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:58
очередная лапша на уши в поддержку коррупционного зеленого тарифа
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2732
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:58
Пока эта энергетика даёт нагрузку на бюджет и сверхприбыль ахметову и т.п.А гончаренко ручной купленый лобист.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2166
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:11
ур**... Уже и так загнали страну в ж*** своими "зелеными тарифами" - теперь хотят окончательно добить?!
-
panzershreck1921
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 28.09.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:10
Тупое лобирование под красивые слова.
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 4165
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 1238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:03
Заветрячим фсю страну!!!
даежж...
Уперёд!
Попутный ветер вам всем в солнечную панель!!!
-
vlinev2
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:48
С таким же успехом можно заявить что давайте отменим общественный транспорт и всех пересадим на Теслы. И сказать что ето все ради екологии. Вы сволочи лживые для начала заводы свои закройте которые коптят на весь мир и перестаньте леса вырубать.
-
fiona98
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 07.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|