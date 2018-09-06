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У Франції офіційно запустили 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:10
Пропонуємо до обговорення:
У Франції з 18 листопада телекомунікаційні оператори можуть розпочинати надання послуг із застосуванням новітньої технології мобільного зв’язку і передавання даних п'ятого покоління 5G.
Дивися повний текст У Франції офіційно запустили 5G
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:10
теперь посмотрим на кривую больных вирусом
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