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Міжбанк: день виявився
несприятливим для гривні

Міжбанк: день виявився несприятливим для гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:29

Міжбанк: день виявився несприятливим для гривні

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на сприятливий період для гривні (пік бюджетних платежів у клієнтів) - сьогоднішній день пройшов для нацвалюти дуже негативно.

Дивися повний текст Міжбанк: день виявився несприятливим для гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:29

Знову укргазбанк з сіті-банком розіграли партію "у кого більше грошей". А диригент на прізвище шевченкер також всім відомий. Звичайна корупція у Нафтогазі та НБУ. Головне, щоб інші гравці не велися на це.
nsdapzp
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