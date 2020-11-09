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Ринок оренди житла в Києві

Ринок оренди житла в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:50

Ринок оренди житла в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Ринок оренди житлової нерухомості Києва в 2020 році зазнав значного падіння.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:50

И правда, хоть арендаторы двушек и трешек(статья об этом) и не массовый сегмент — но учитывая школы и детсады, (в которые огромные очереди) - переезд для них не просто дается. И те, кто писал о массовой миграции людей загород под осень об этом больше не пишут. Уехать за город смогли люди, которые могли себе это позволить параллельно с постоянным местом проживания. Но никак не кардинальная смена полюсов.
RomaI
 
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