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Шмигаль анонсував кроки України
до ТОП-30 Doing Business

Шмигаль анонсував кроки України до ТОП-30 Doing Business
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:03

Шмигаль анонсував кроки України до ТОП-30 Doing Business

Пропонуємо до обговорення:
У фокусі уваги залишаються і стратегічні кроки щодо покращення бізнес-клімату в Україні.

Дивися повний текст Шмигаль анонсував кроки України до ТОП-30 Doing Business.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:03

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