|
|
Шмигаль анонсував кроки України до ТОП-30 Doing Business
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:03
Пропонуємо до обговорення:
У фокусі уваги залишаються і стратегічні кроки щодо покращення бізнес-клімату в Україні.
Дивися повний текст Шмигаль анонсував кроки України до ТОП-30 Doing Business
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91308
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:03
де***
-
ledov
-
-
- Повідомлень: 599
- З нами з: 06.11.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему