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Нерухомість у Мюнхені.
Феномен чи мильна бульбашка?

Нерухомість у Мюнхені. Феномен чи мильна бульбашка?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:55

Нерухомість у Мюнхені. Феномен чи мильна бульбашка?

Пропонуємо до обговорення:
Ніде Німеччини і жодному місті світу немає такого розриву між цінами на нерухомість і доходами місцевих жителів.

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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:56

"Селище називається Фрайхам. На сьогоднішній день це найбільший і найсучасніший серед нових житлових комплексів в Європі, спеціально спроєктований для постійного комфортного проживання 25 тисяч осіб."

Вот тупые немцы))) Некому им подсказать, что можно построить высотки по 30-35 этажей, как у нас на Княжем затоне, или на пересечении Сверстюка и проспекта Соборности та и Галактика на Сверстюка тоже поражает высотой. Или повысушивать озера как Патриотике или Григоренко. Кстати на Патриотике реально квартир настроено побольше чем на 25 тысяч. Так что, мюнхенский Фрайхам - не самый большой в Европе))) А еще отличный пример - Новопечерские липки. Застройка высоченная, за забором пром.зона и дряхлые хрущевки, но зато элитный район с хатами до миллиона долларов. Конечно - ведь в название добавили "Липки". А то, что до реальных Липок там дальше, чем до Выдубичей, то такое.)))
ALexxxS
 
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