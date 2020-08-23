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У браузері Firefox з'явилася нова функція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Mozilla запустила нову функцію безпеки в Firefox 83, яка може гарантувати, що користувач завжди встановлює безпечне з’єднання з кожним відвідуваним ним веб-сайтом. Коли режим HTTPS-Only включений, браузер автоматично підключається до HTTPS-версії сторінки.
Дивися повний текст У браузері Firefox з'явилася нова функція
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