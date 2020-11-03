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Шевченко заявив про готовність
Нацбанку до будь-якого...

Шевченко заявив про готовність Нацбанку до будь-якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:02

Шевченко заявив про готовність Нацбанку до будь-якого...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк і далі буде засновувати свої прогнози та розрахунки, покладаючись на кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ), але регулятор готовий до будь-якого сценарію розвитку подій в Україні.

Дивися повний текст Шевченко заявив про готовність Нацбанку до будь-якого сценарію в Україні.
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