В Україні запустять державного реєстру вкладів громадян в первинну нерухомість.
Дивися повний текст Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30
Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30
Не покупців квартир, а інвесторів. Може ця плутанина з назвами також впливає на те, що інвестори вважають себе покупцями (квартир, які ще не побудовані) і легковажно ставляться до своїх інвестицій.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:54
Думаю, что всё это ради того, чтобы добраться до тех, кто зарабатывает на переуступке. Вот и накроется медным тазом рынок.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:52
Re: Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів
С чего бы рынку накрыться?
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:44
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:00
Re: Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів
Что бы налогообложить.
Размер имеет значение.
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:02
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