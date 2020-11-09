В Україні запустять державного реєстру вкладів громадян в первинну нерухомість.
Дивися повний текст Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30
Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:30
Не покупців квартир, а інвесторів. Може ця плутанина з назвами також впливає на те, що інвестори вважають себе покупцями (квартир, які ще не побудовані) і легковажно ставляться до своїх інвестицій.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:54
Думаю, что всё это ради того, чтобы добраться до тех, кто зарабатывает на переуступке. Вот и накроется медным тазом рынок.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:52
Re: Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів
С чего бы рынку накрыться?
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:44
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:00
Re: Покупців квартир будуть вносити в реєстр інвесторів
Что бы налогообложить.
Размер имеет значение.
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:02
Додано: Суб 21 лис, 2020 15:44
Вы только вдумайтесь - заробитчане, которые привозят в страну и вкладывают в ее экономику миллиарды долларов, в случае кидалова как с Укрбудом, государство самоустраняется, мол это ваши личные проблемы.
И в этоже время, т.н. "зеленой энергетике" , которая вкладывает здесь в СВОЙ бизнес, обязаны платить в любом случае, раз в 20 дороже чем отечественной энергетике, еще и с привязкой к евро! Вон, на следующий год уже заложили 20 млрд. для них за их убытки!
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