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У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Експерти зробили аналіз і з'ясували, що в Україні немає екосистеми для підприємців.
Дивися повний текст У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:10
где “хелпер” брифует бизнес
это на каком языке?
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