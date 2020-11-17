RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінцифри виписали життєвий
цикл підприємця України

У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:10

У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України

Пропонуємо до обговорення:
Експерти зробили аналіз і з'ясували, що в Україні немає екосистеми для підприємців.

Дивися повний текст У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91311
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:10

где “хелпер” брифует бизнес


это на каком языке?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 26.02.09
Подякував: 356 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України 1, 2
R2 » Чет 19 лис, 2020 10:59
14 934
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 12:26
andrein
Шмигаль анонсував кроки України до ТОП-30 Doing Business
R2 » П'ят 20 лис, 2020 11:03
0 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 11:03
R2
Гетманцев: 50% населення України підтримує фіскалізацію
R2 » Вів 17 лис, 2020 12:26
7 386
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 15:10
Neolit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26482)
20.11.2020 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.