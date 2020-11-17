У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України

Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:52

Они сами то поняли, что они написали? Про какую такую экосистему предпринимателя? У предпринимателя у нас в стране не экосистема главное. Лучше бы его не трогали лишний раз не с экосистемами, ни с бездарной тотальной фискализацией под одну гребенку, а то жизненный цикл предпринимателю не светит с самого начала его вступления в экосистему. Да и лучше не связываться вообще с неблагодарным делом-предпринимательством, всем отдать: зарплаты, аренду, есв, налоги, штрафы, а себе кроме кредитов 5-7-9, которыми нужно будет заплатить государству все вышеуказанные затраты. А отдавать эти кредиты будет своим имуществом, ничего не заработает, если в минус не уйдет с такими недолугими решениями нашей власти.