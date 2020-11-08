Економічна підтримка з боку МВФ для України важлива, а не менш важлива — підтримка довготривалої стабільності в Україні.
Дивися повний текст «Четвертий рік поспіль». Представник МВФ назвав три головні проблеми в Україні, які турбують Фонд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:17
«Четвертий рік поспіль». Представник МВФ назвав три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Четвертий рік поспіль». Представник МВФ назвав три головні проблеми в Україні, які турбують Фонд.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:17
скільки часу цей фонд вже є в Україні з вроді правильними вимогами, які вона практично ніколи до кінця не виконувала, але через корупційно-політичну підтримку американос фонд врешті закривав на це очі і отримував достатній процент прибутку як для розвинених країн, заганяючи нашу економіку в піке, бо її ріст не покривав навіть цих малих процентів кредиту. І їхні і наші "благодетелі" все це розуміли і наживались далі на дурнях, якими ...- самі догадайтесь хто є.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:45
Глупые буржуины! Всего то надо было видосик ЗЕленского посмотреть, он сказал что всё выполнили! - Дэнги давай!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:03
providnyk
"фонд врешті закривав на це очі і отримував достатній процент прибутку як для розвинених країн, заганяючи нашу економіку в піке"
Хм, покажите "пике экономики" до 2019 года (начало 2014 не пример).
Проклятые буржуи! Лишь бы заработать на пересiчних. Вот не дадут следующий транш из-за реформ зеленых (в обратном направлении), напечатаем сами себе гривен, тогда уже бужет пике, так пике. Зато не дадим МВФ заработать.
|