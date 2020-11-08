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«Четвертий рік поспіль».
Представник МВФ назвав три...

«Четвертий рік поспіль». Представник МВФ назвав три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:17

«Четвертий рік поспіль». Представник МВФ назвав три...

Пропонуємо до обговорення:
Економічна підтримка з боку МВФ для України важлива, а не менш важлива — підтримка довготривалої стабільності в Україні.

Дивися повний текст «Четвертий рік поспіль». Представник МВФ назвав три головні проблеми в Україні, які турбують Фонд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:17

скільки часу цей фонд вже є в Україні з вроді правильними вимогами, які вона практично ніколи до кінця не виконувала, але через корупційно-політичну підтримку американос фонд врешті закривав на це очі і отримував достатній процент прибутку як для розвинених країн, заганяючи нашу економіку в піке, бо її ріст не покривав навіть цих малих процентів кредиту. І їхні і наші "благодетелі" все це розуміли і наживались далі на дурнях, якими ...- самі догадайтесь хто є.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:45

Глупые буржуины! Всего то надо было видосик ЗЕленского посмотреть, он сказал что всё выполнили! - Дэнги давай!
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:03

providnyk
"фонд врешті закривав на це очі і отримував достатній процент прибутку як для розвинених країн, заганяючи нашу економіку в піке"

Хм, покажите "пике экономики" до 2019 года (начало 2014 не пример).
Проклятые буржуи! Лишь бы заработать на пересiчних. Вот не дадут следующий транш из-за реформ зеленых (в обратном направлении), напечатаем сами себе гривен, тогда уже бужет пике, так пике. Зато не дадим МВФ заработать.
andretar
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:15

Он хочет,чтобы Хабад влиял на нашу экономику,вместо наших олигархов.
Scotch
 
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