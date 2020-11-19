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Johnson & Johnson назвала
вартість своєї вакцини від...

Johnson & Johnson назвала вартість своєї вакцини від...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:25

Johnson & Johnson назвала вартість своєї вакцини від...

Пропонуємо до обговорення:
Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році. Там заявили, що ціна препарату складе менше 10 доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:25

цінуючи своїх людей наша влада не пропустить можливості ціну ту підняти в рази, та і в дядька Сема готові купувати дорожче, коли Байден, чи його син на те погодяться...
providnyk
 
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