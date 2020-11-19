У Міненерго запевнили, що віялових відключень електроенергії взимку в Україні не буде завдяки значним запасам ресурсів.
Дивися повний текст Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43
Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43
Написано то правильно, но от такого заголовка становиться страшно. Привет из 90х..
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