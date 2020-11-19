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Зимових відключень електроенергії
не буде – Міненерго

Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43

Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго

Пропонуємо до обговорення:
У Міненерго запевнили, що віялових відключень електроенергії взимку в Україні не буде завдяки значним запасам ресурсів.

Дивися повний текст Зимових відключень електроенергії не буде – Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43

Написано то правильно, но от такого заголовка становиться страшно. Привет из 90х..
straponesa
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