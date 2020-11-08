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Мінціфри розробляє систему
QR-кодів для відвідування...

Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37

Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...

Пропонуємо до обговорення:
Система буде працювати без збору персональних даних.

Дивися повний текст Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування громадських місць: як це буде працювати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37

а за интернет он будет платить на телефоне? Без особого положения он не может ограничить вход в нережимные объекты.
censerus
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:59

Тотальная слежка за людьми. Ни о каком здоровье реч не идет. Потом введут социальный рейтинг и отменят наличные.
Nicolas21
 
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