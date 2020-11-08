Система буде працювати без збору персональних даних.
Дивися повний текст Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування громадських місць: як це буде працювати.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37
Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування громадських місць: як це буде працювати.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37
а за интернет он будет платить на телефоне? Без особого положения он не может ограничить вход в нережимные объекты.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:14
На каком основании, интересно, мне запретят вход в общественные места?
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