Система буде працювати без збору персональних даних.
Дивися повний текст Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування громадських місць: як це буде працювати.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37
Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування громадських місць: як це буде працювати.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37
а за интернет он будет платить на телефоне? Без особого положения он не может ограничить вход в нережимные объекты.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:14
На каком основании, интересно, мне запретят вход в общественные места?
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:01
Re: Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...
До такого даже Оруэлл в своих антиутопиях не додумался. Тотальный контроль всё ближе и ближе. Готовимся к введению социального рейтинга, терпилы!
Евросоюзу очень выгодно иметь нас своим членом
Додано: Суб 21 лис, 2020 05:32
Re: Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...
"По его словам, если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с эти человеком, будут приходить соответствующие сообщения." --- особенно актуально для переболевших людей.
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:48
фотоаппарат и планшет с интернетом минцифры будет на халяву всем раздавать?
И непонятно - что это даст? Кроме неудобств в виде таскания с собой планшета повсюду.
Никакой закон не принуждает таскать с собой планшеты и фотоаппараты в общественных местах. И вводить такие обязательства - это маразм.
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:56
не забудьте все общественные туалеты обклеить QR-кодами, зеленые депилы.
Больше заняться нечем в минцифре, га? Всё уже оцифровали и создали КАЧЕСТВЕННЫЕ и БЕЗОПАСНЫЕ базы данных без утечек?
Если до сих пор приходится ходить с отдельным листочком с ИНН - то о чем речь вообще? А хваленному застосунку ДИЯ я пока еще не доверяю, как и вам, и не устанавливаю пока что.
А как быть если у человека нокия 30 летней давности или чел телефон оставил дома или вообще телефона нет/поломался и чел на карантине дома и работы нет заработать на новый?
Додано: Суб 21 лис, 2020 14:15
А як номер телефону допоможе "для виявлення контактів з хворими на коронавірус". В нас сім-ки продаються без паспорта - то ж номер телефону ніяк не ідентифікує людину. В багатьох людей по кілька номерів. Шо той номер телефону дасть?
Чергове створення бурхливої діяльності з метою розпілити ще бабла.
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