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Мінціфри розробляє систему
QR-кодів для відвідування...

Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37

Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...

Пропонуємо до обговорення:
Система буде працювати без збору персональних даних.

Дивися повний текст Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування громадських місць: як це буде працювати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:37

а за интернет он будет платить на телефоне? Без особого положения он не может ограничить вход в нережимные объекты.
censerus
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:14

На каком основании, интересно, мне запретят вход в общественные места?
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:01

Re: Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...

До такого даже Оруэлл в своих антиутопиях не додумался. Тотальный контроль всё ближе и ближе. Готовимся к введению социального рейтинга, терпилы!
Евросоюзу очень выгодно иметь нас своим членом
Alexanets
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 05:32

Re: Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...

"По его словам, если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с эти человеком, будут приходить соответствующие сообщения." --- особенно актуально для переболевших людей.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:48

Якщо ви заходите в торговий центр або ресторан, ви фотографуєте QR-код, вам відкривається веб-сторінка


фотоаппарат и планшет с интернетом минцифры будет на халяву всем раздавать?

И непонятно - что это даст? Кроме неудобств в виде таскания с собой планшета повсюду.

Никакой закон не принуждает таскать с собой планшеты и фотоаппараты в общественных местах. И вводить такие обязательства - это маразм.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:56

не забудьте все общественные туалеты обклеить QR-кодами, зеленые депилы.

Больше заняться нечем в минцифре, га? Всё уже оцифровали и создали КАЧЕСТВЕННЫЕ и БЕЗОПАСНЫЕ базы данных без утечек?

Если до сих пор приходится ходить с отдельным листочком с ИНН - то о чем речь вообще? А хваленному застосунку ДИЯ я пока еще не доверяю, как и вам, и не устанавливаю пока что.

А как быть если у человека нокия 30 летней давности или чел телефон оставил дома или вообще телефона нет/поломался и чел на карантине дома и работы нет заработать на новый?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:15

А як номер телефону допоможе "для виявлення контактів з хворими на коронавірус". В нас сім-ки продаються без паспорта - то ж номер телефону ніяк не ідентифікує людину. В багатьох людей по кілька номерів. Шо той номер телефону дасть?
Чергове створення бурхливої діяльності з метою розпілити ще бабла.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:32

ви вказуєте номер телефону і час
...
Федоров також зазначив, що система буде працювати без збору персональних даних.


Непрофан цифровой иммитации Кабинета непрофанов Украины в очередной раз опростоволосился. :mrgreen:

В Великобритании, с которой непрофаны пытаются скопировать эту систему иммитации бурной борьбы с коронавирусом (СИББсК), она хотя бы работает анонимно: устанавливаешь приложение и прочто щелкаешь им коды, а где-то в базе делаются отметки что идентификатор 4f2064b7-74f6-47d0-b8b8-7b40e4078d28 пил пиво в Brewdog-пабе или делал покупки в Tesco. Всё.

фотографуєте QR-код, вам відкривається веб-сторінка, тобто вам не потрібно встановлювати додаток

Но надо будет устаровить приложение для чтения QR-кодов. :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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