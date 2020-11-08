Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...

Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:01

До такого даже Оруэлл в своих антиутопиях не додумался. Тотальный контроль всё ближе и ближе. Готовимся к введению социального рейтинга, терпилы!

Евросоюзу очень выгодно иметь нас своим членом