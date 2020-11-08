Мінціфри розробляє систему QR-кодів для відвідування...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:06
Это нельзя допускать,любой ценой.Сбор персональных данных,конечно,будет.Теперь самым непонятливым должно быть понятно,для чего был создан коронавирус.Следущий шаг по логике-вживление чипа под кожу у черепа. :twisted:
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