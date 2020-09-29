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Платники Київщини сплатили
786 млн грн військового збору

Платники Київщини сплатили 786 млн грн військового збору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:45

Платники Київщини сплатили 786 млн грн військового збору

Пропонуємо до обговорення:
За десять місяців поточного року роботодавці та мешканці Київщини перерахували до Державного бюджету 786 мільйонів гривень військового збору.

Дивися повний текст Платники Київщини сплатили 786 млн грн військового збору.
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