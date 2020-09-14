RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що відбувається з Bitcoin
- думка експертів

Що відбувається з Bitcoin - думка експертів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:15

Що відбувається з Bitcoin - думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
З середини жовтня ціна біткойна зростала досить стрімко з ~ 11,5 тис. доларів США до поточної ціни ~ 18 тис. доларів США. Зараз багато хто чекає, що біткойн може продовжити своє зміцнення і перевищити позначку в 20 тисяч, встановивши таким чином найвищу цінову позначку.

Дивися повний текст Що відбувається з Bitcoin - думка експертів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91318
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:15

Курс біткоїна -- по факту індекс апетиту до ризиків.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 296
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів
R2 » Сер 28 жов, 2020 12:12
7 415
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 19:43
Ratatui
ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками
R2 » Сер 16 вер, 2020 13:33
5 461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 16:27
sopkotomhu
Олексій Амітан: що відбувається з ринком кредитування
R2 » Пон 14 вер, 2020 16:43
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 16:43
KULANDALE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26499)
20.11.2020 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.