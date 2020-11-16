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Долар може впасти до 20%
через відновлення світової...

Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04

Долар може впасти до 20% через відновлення світової...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки появі вакцини від COVID-19 та відновленню світової економіки долар може впасти до 20%.

Дивися повний текст Долар може впасти до 20% через відновлення світової економіки.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04

Все по якому колу ту дезу тиражуть?
svyatoslav_hromyak
 
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