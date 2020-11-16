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Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки появі вакцини від COVID-19 та відновленню світової економіки долар може впасти до 20%.
Дивися повний текст Долар може впасти до 20% через відновлення світової економіки
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04
Все по якому колу ту дезу тиражуть?
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