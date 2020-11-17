Завдяки появі вакцини від COVID-19 та відновленню світової економіки долар може впасти до 20%.
Дивися повний текст Долар може впасти до 20% через відновлення світової економіки.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04
Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар може впасти до 20% через відновлення світової економіки.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:46
Re: Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
Ладно бы деза. Тут бы хоть представить, как доллар превращается в 20% от абстракции. Уже даже не важно это он упадёт или поднимется.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:20
Это надо по телеку крутить. И через неделю-две мы сможет кредиты мвф выдавать так как олени всё сдадут в банки.
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:38
Re: Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
Всем покупать евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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