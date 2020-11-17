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Долар може впасти до 20%
через відновлення світової...

Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04

Долар може впасти до 20% через відновлення світової...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки появі вакцини від COVID-19 та відновленню світової економіки долар може впасти до 20%.

Дивися повний текст Долар може впасти до 20% через відновлення світової економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04

Все по якому колу ту дезу тиражуть?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:46

Re: Долар може впасти до 20% через відновлення світової...

Ладно бы деза. Тут бы хоть представить, как доллар превращается в 20% от абстракции. Уже даже не важно это он упадёт или поднимется.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:20

Это надо по телеку крутить. И через неделю-две мы сможет кредиты мвф выдавать так как олени всё сдадут в банки.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:38

Re: Долар може впасти до 20% через відновлення світової...

Всем покупать евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:51

  Investor_K написав:Всем покупать евро?


Юани тоже подойдут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:51

Автора статьи покусал hxbbgaf?
antey1969
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