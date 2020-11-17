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Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки появі вакцини від COVID-19 та відновленню світової економіки долар може впасти до 20%.
Дивися повний текст Долар може впасти до 20% через відновлення світової економіки
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R2
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:04
Все по якому колу ту дезу тиражуть?
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svyatoslav_hromyak
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:46
Ладно бы деза. Тут бы хоть представить, как доллар превращается в 20% от абстракции. Уже даже не важно это он упадёт или поднимется.
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moveton
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Додано: Суб 21 лис, 2020 19:20
Это надо по телеку крутить. И через неделю-две мы сможет кредиты мвф выдавать так как олени всё сдадут в банки.
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Ratatui
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:02
КАК всегда наши " еКсперди " хоронят доллар .
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allochka171200
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:38
Всем покупать евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:51
Investor_K написав:
Всем покупать евро?
Юани тоже подойдут.
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Ratatui
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:51
Автора статьи покусал hxbbgaf?
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antey1969
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Додано: Суб 21 лис, 2020 22:32
Значит поднимется до 20%.
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75stasstas75
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:53
75stasstas75 написав:
Значит поднимется до 20%.
Вполне вероятно. Уже многие нац. валюты начали обесцениваться. Население будет спасать сбережения скупая доллар.
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andrein
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