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Уряд звільнив очільницю
Міністерства енергетики

Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:05

Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики

Пропонуємо до обговорення:
На позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

Дивися повний текст Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики.
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