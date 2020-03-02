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"Укрзалізниця" оновить 50
пасажирських вагонів за 450...

"Укрзалізниця" оновить 50 пасажирських вагонів за 450...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:37

"Укрзалізниця" оновить 50 пасажирських вагонів за 450...

Пропонуємо до обговорення:
Акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує провести на власних виробничих потужностях капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів на суму 450 млн грн.

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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:38

Как-то дороговато.....
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